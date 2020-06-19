Полицейские на руках вынесли из пожара четверых детей и их маму

Эфирная новость 44

Многодетная семья оказалась в смертельной ловушке в собственном доме.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru

В республике Коми полицейские вынесли из горящего дома четверых детей и их маму. Стражи порядка патрулировали район в момент, когда начался пожар. Женщина и ее дети оказались в смертельной ловушке. Спасать семью сотрудники бросились, не дожидаясь пожарных. Уже после оказали первую медицинскую помощь одному из детей, который едва не задохнулся от дыма.

Только благодаря четким действиям патрульных, трагедии не произошло. А теперь спасенных погорельцев опекает уже все отделение полиции. О героях службы — Ян Воскресенский.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
69.62
0.14 78.29
-0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:33
Видео: фанаты «Зенита» устроили фаер-шоу на стрелке Васильевского острова
13:16
DJ Smash и Анастасия Кривошеева впервые стали родителями — фото
13:02
Полицейские на руках вынесли из пожара четверых детей и их маму
12:50
Алкоголизм и тяжелые заболевания: дочь Ефремова намерена взять опеку над экс-супругой актера
12:38
«Мама в реанимации, второго племянника задело»: дядя погибшего от удара молнии мальчика о трагедии
12:26
«Кормила маралов и даже доила коров»: Успенская рассказала об отдыхе на ферме

Сейчас читают

«Мендель будет в гневе!» — президента Зеленского «женили» на Вере Брежневой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Все было нормально» — друг Сергея Хрущева рассказал о последнем с ним разговоре

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок