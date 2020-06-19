Полицейские на руках вынесли из пожара четверых детей и их маму
Многодетная семья оказалась в смертельной ловушке в собственном доме.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON, 5-tv.ru
В республике Коми полицейские вынесли из горящего дома четверых детей и их маму. Стражи порядка патрулировали район в момент, когда начался пожар. Женщина и ее дети оказались в смертельной ловушке. Спасать семью сотрудники бросились, не дожидаясь пожарных. Уже после оказали первую медицинскую помощь одному из детей, который едва не задохнулся от дыма.
Только благодаря четким действиям патрульных, трагедии не произошло. А теперь спасенных погорельцев опекает уже все отделение полиции. О героях службы — Ян Воскресенский.
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