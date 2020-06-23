Из полевого госпиталя в Чите выписали 25 пациентов, победивших коронавирус
Мобильное лечебное учреждение было переброшено из Бурятии в Забайкальский край.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ
Еще один успех в борьбе с коронавирусом отмечают медики полевого госпиталя в Чите. Военные врачи выписали уже более половины пациентов.
Домой отправились 25 выздоровевших. На больничных койках остаются еще 20. Все в удовлетворительном состоянии, они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.
Полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Забайкальский край был оперативно переброшен из Бурятии в начале июня. Он оснащен современным оборудованием и лабораторией, а также необходимым запасом лекарств.
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