Из полевого госпиталя в Чите выписали 25 пациентов, победивших коронавирус

Еще один успех в борьбе с коронавирусом отмечают медики полевого госпиталя в Чите. Военные врачи выписали уже более половины пациентов.

Домой отправились 25 выздоровевших. На больничных койках остаются еще 20. Все в удовлетворительном состоянии, они находятся под круглосуточным наблюдением военных медиков.

Полевой многопрофильный мобильный госпиталь в Забайкальский край был оперативно переброшен из Бурятии в начале июня. Он оснащен современным оборудованием и лабораторией, а также необходимым запасом лекарств.

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