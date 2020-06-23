Какие российские курорты уже принимают туристов?
Цены на путевки, отмечают эксперты, весьма демократичные.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine, 5-tv.ru
В России стартовал летний туристический сезон. Первый чартерный рейс вылетел из Москвы в Сочи. Накануне после карантина открылись курорты Краснодарского края. Гостей принимают отели, пансионаты и санатории. Причем справки об отсутствии коронавируса больше не понадобятся. Но в аэропортах и на вокзалах у людей по-прежнему измеряют температуру. Работают все городские пляжи и магазины. Снимают ограничения и в других регионах.
«Также на этой неделе полетят самолеты в Калининград, а 28 июня стартует летняя навигация. В целом рассчитываем, что к 1 июля большинство туристических регионов будут готовы принимать туристов со всей страны, включая Крым», — рассказала Зарина Догузова, глава Ростуризма.
Пока цены на летний отдых в России весьма демократичные. Туры на начало июля стоят на 30% меньше, чем в прошлом году.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ростуризм назвал сроки открытия популярных туристических направлений в России.
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