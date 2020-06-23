Блогер Елена Миро уверена, что Асмус изменяла Харламову

Не смогла пройти мимо злободневной темы дня — развода Кристины Асмус и Гарика Харламова — скандально известный блогер Елена Миро. На своей странице в LiveJournal она напомнила, что предсказывала расставание звезд еще год назад. Причиной тому, по ее мнению, стали измены актрисы своему мужу.

Она припомнила видео, которым делилась Асмус, отдыхая в ОАЭ без супруга. Тогда Харламов прислал ей в номер воздушные шары.

«Теперь вы тоже видите, что Асмус запилила это видео исключительно с одной целью: показать жалкому мужу, что в номер она вошла без любовника?» — обратилась к подписчикам Миро.

По ее мнению, муж, которого обманывает жена, постепенно становится подкаблучником, и всячески препятствует тому, чтобы у него открылись глаза.

«Мужик, которой подозревает, что жена ему изменяет, не хочет открыть глаза, и увидеть доказательства измены. У него нет такой цели», — написала Миро.

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. В постах на эту тему супруги подчеркнули, что их решение не спонтанно, а было принято еще год назад. Также они отметили, что причины их расставания не касаются третьих лиц, и не имеют отношения к режиму самоизоляции или фильму «Текст».

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