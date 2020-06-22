С кем будет жить после развода дочь Харламова и Асмус?

Новость о разводе актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова шокировала поклонников пары. Неудивительно, что когда речь идет о расставании таких состоятельных и состоявшихся людей, всех интересует вопрос раздела имущества. Не последним становится и другой щепетильный момент: с кем останется общий ребенок артистов? Коллега Харламова пролил свет на это в интервью сайту KP.RU.

Дочь юмориста и актрисы, семилетняя Настя, пойдет в этом году в первый класс. По словам источника, это стало одним из доводов в пользу того, что Асмус с ребенком будут жить в загородном доме пары, так как рядом находится частная школа, куда определили дочь заботливые родители.

«Сейчас решили, что Кристина будет жить с дочерью в доме, а Гарик в столичной квартире. По алиментам никто не знает, как они решили. Разногласия, наверное, спровоцировало то, что Кристина стала очень востребована, много работала. Чужие чувства — потемки», — заключил коллега юмориста.

Любопытно, что про переезд в загородный дом Кристина Асмус рассказала в конце мая в эфире Instagram Александру Цыпкину. Тогда же она заверяла, что самоизоляция никак не повлияла на ее отношения с мужем. Всего через полмесяца пара объявила о разводе. Оба супруга в своих постах по этому поводу в соцсети подчеркнули, что «ни фильм „Текст“, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этой ситуации не виноват».

Поскольку упомянутая артистами картина, в которой Асмус сыграла главную роль, спровоцировала волну критики в адрес актрисы из-за откровенной постельной сцены с ее участием, неудивительно, что друзья знаменитости переживают за нее и теперь. Так, ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Деффчонок» предупредила о новой волне травли Асмус из-за решения о расставании с мужем.