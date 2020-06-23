Макрон получил доказательство «смерти мозга» НАТО

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Валентин Черников
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Президент Франции назвал недопустимыми действия турецких кораблей по отношению к французскому фрегату у берегов Ливии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Pool, Creativ Studio Heinemann, U.S. Navy, Seaman Apprentice Orion Shotton, Impact Press Group

Агрессивное поведение турецких кораблей по отношению к французскому фрегату — доказательство «смерти мозга» НАТО. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает ФАН.

Во время совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом лидер европейской страны подчеркнул, что Париж считает стабильность в Средиземном море ключевой задачей. Действия Турции несовместимы с ее статусом страны НАТО, сказал Макрон.

10 июня французский фрегат, принимавший участие в операции НАТО Sea Guardian, у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому судну, экипаж которого был заподозрен в контрабанде оружия. В ответ, по словам французской стороны, три турецких военных корабля навели прицел на фрегат с помощью радарной системы ракетного наведения и отказали в досмотре судна.

Французское военное ведомство охарактеризовало действия Турции как «исключительно враждебные и агрессивные», а Эммануэль Макрон назвал случившееся недопустимым. Анкара отвергает обвинения Парижа и указывает, что французский фрегат совершал опасные маневры, а турецкие корабли применили радары не для наведения, а наблюдения.

В 2019 году Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический Альянс утратил координацию внутри военно-политического блока и назвал сложившуюся ситуацию «смертью мозга» НАТО.

Ранее 5-tv.ru писал, как на Западе отреагировали на статью Путина под названием «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны».

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