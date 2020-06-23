Болтон назвал личное отношение Трампа к Путину загадкой

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Карина Бернтгольц
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В книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» бывший советник президента рассказал, какое впечатление на него произвел глава РФ.

Болтон назвал личное отношение Трампа к Путину загадкой

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Lehtikuva/Jussi Nukari, Pavlo Bagmut, Lehtikuva/Heikki Saukkomaa, Oliver Contreras

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон назвал загадкой личное отношение Дональда Трампа к главе РФ Владимиру Путину. Об этом говорится в его книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

Описывая отношения лидеров двух государств, Болтон вспомнил, что американский президент никогда при нем не озвучивал свою оценку российского коллеги.

«Что касается оценок самого Путина, он (Трамп — Прим.ред.) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — написал Болтон.

Экс-чиновник отметил, что боялся оставлять Трампа наедине с Путиным и поделился впечатлением, которое на него произвел глава РФ.

«Путин поразил меня, полностью все понимая, будучи спокойным и уверенным в себе, о каких бы внутренних экономических и политических вопросах в России ни шла речь», — приводит отрывок из книги РИА Новости.

Болтон подчеркнул, что российский лидер ясно осознавал приоритеты Москвы и отстаивал интересы РФ в сфере нацбезопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп назвал Болтона предателем после публикации отрывков из мемуаров

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