Более 40 тысяч гектаров леса полыхает по всей России

В России резко увеличилась площадь природных пожаров — за сутки почти на треть. Сейчас в огне уже более 40 тысяч гектаров леса…

В 47 регионах страны действует особый противопожарный режим. Наиболее сложная обстановка на Дальнем Востоке. Полыхают леса Чукотки, Камчатки, Магаданской области и Якутии.

В Бурятии на борьбу с огнем МЧС перебрасывает пожарных-десантников. Без помощи авиации потушить пожары там уже не удается. Всего в ликвидации возгораний в регионах задействованы около двух тысяч человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальная жара привела к серьезным пожарам на Камчатке и Чукотке.