Более 40 тысяч гектаров леса полыхает по всей России
За сутки площадь природных пожаров выросла почти на треть.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Richard Brooks/FLPA; 5-tv.ru
В России резко увеличилась площадь природных пожаров — за сутки почти на треть. Сейчас в огне уже более 40 тысяч гектаров леса…
В 47 регионах страны действует особый противопожарный режим. Наиболее сложная обстановка на Дальнем Востоке. Полыхают леса Чукотки, Камчатки, Магаданской области и Якутии.
В Бурятии на борьбу с огнем МЧС перебрасывает пожарных-десантников. Без помощи авиации потушить пожары там уже не удается. Всего в ликвидации возгораний в регионах задействованы около двух тысяч человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что аномальная жара привела к серьезным пожарам на Камчатке и Чукотке.
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