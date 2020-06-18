Аномальная жара привела к серьезным пожарам на Камчатке и Чукотке

Аномальная жара может стать причиной крупных пожаров по всей территории России. Общая площадь возгораний по последним данным достигла 15-ти тысяч гектаров.

Самые крупные очаги тушат на Камчатке, где огнем охвачено более 9 ти тысяч гектаров. Напряженная обстановка складывается на Чукотке — там сразу несколько крупных пожаров угрожают населенным пунктам.

Спасатели локализовали возгорания, но угроза для местных жителей все еще сохраняется.