Байкал стремительно теряет прозрачность
Если раньше экологи говорили лишь об отдельных проблемных зонах, то теперь под угрозой все побережье жемчужины Сибири.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru
Бедствие терпит самое глубокое озеро планеты — Байкал оказался на грани экологической катастрофы. Некогда чистейшая вода стремительно теряет свою прозрачность.
Если раньше экологи фиксировали лишь отдельные проблемные зоны, то теперь под угрозой все побережье. А ведь Байкал — это сплошь заповедные территории.
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