Байкал стремительно теряет прозрачность

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Если раньше экологи говорили лишь об отдельных проблемных зонах, то теперь под угрозой все побережье жемчужины Сибири.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Бедствие терпит самое глубокое озеро планеты — Байкал оказался на грани экологической катастрофы. Некогда чистейшая вода стремительно теряет свою прозрачность.

Если раньше экологи фиксировали лишь отдельные проблемные зоны, то теперь под угрозой все побережье. А ведь Байкал — это сплошь заповедные территории.

Почему жемчужина Сибири стремительно превращается в болото, пытался разобраться Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские ученые опасаются большого взрыва из-за скопления метана на дне Байкала.

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