Фото: российские ученые опасаются большого взрыва из-за скопления метана на дне Байкала

Космический аппарат «Канопус-В» смог зафиксировать, сколько опасного газа накопилось подо льдом легендарного озера за долгие годы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; Instagram @roscosmosofficial

В четверг, 30 апреля, специалисты Роскосмоса обнародовали фото, где отчетливо видны огромные скопления опасного газа метана прямо подо льдами озера Байкал.

На страничке корпорации в Instagram отмечалось, что снимок удалось сделать космическому аппарату под названием «Канопус-В», при помощи которого ученые могут дистанционно зондировать Землю.

«Спутник оснащен двумя камерами: панхроматической с пространственным разрешением 2,1 м и многозональной, работающей в четырех спектральных диапазонах от синего до ближнего инфракрасного и позволяющей получать изображения с пространственным разрешением 10,5 м», — описали характеристики росийского летательного аппарата специалисты.

Instagram @roscosmosofficial

В Роскосмосе пояснили, что именно такой многофункциональный спутник позволяет предугадать зарождающиеся на планете стихийные бедствия. Так, в случае с Байкалом, человечество может стать свидетелем огромного взрыва из-за чрезмерного скопления метана в водах озера. Такое ЧП, по мнению специалистов, волне может привести к гибели всего живого вокруг. Поэтому ежедневный мониторинг ситуации с метаном в байкальских водах — необходимость.

Ранее исследователи сообщали, что общий объем всего растворенного в Байкале метана уже превышает 800 тонн. И с каждым днем этот показатель лишь растет, поскольку газ образуется из осадочных пород, чьи залежи скрыты глубоко под толщей воды. Этот процесс — естественный и бесконечный. Но в какой-то момент может стать причиной настоящей трагедии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые бьют тревогу из-за высокого уровня загрязнения Байкала.

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