Путин и Вучич провели переговоры на русском языке

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Лидер Сербии примет участие в Параде Победы в Москве.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

В Москву для участия в Параде Победы съезжаются приглашенные главы государств. Один из них президент Сербии. Владимир Путин уже принял Александра Вучича в Кремле.

Стоит отметить, на встрече сербский лидер отказался от переводчика — он неплохо знает русский язык. В ходе беседы лидеры отметили высокий уровень стратегического партнерства.

«Мы активно и небезуспешно развиваем отношения по всем направлениям, включая и вопросы безопасности, борьбы с современными угрозами — не только пандемиями, но и такими как организованная преступность, терроризм», — сказал Путин.

«Сербия и Россия являются искренними друзьями. И хотел бы прежде всего поблагодарить вас за то, что вы всегда находите время для Сербии. Это для нас очень важно», — отметил Вучич.

Сербский лидер поблагодарил россиян за помощь в борьбе с коронавирусом, которую Москва оказала Белграду.

Также Владимир Путин встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны отметили: развивается не только экономическое сотрудничество, но и военно-техническое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президент Сербии Александар Вучич объявил о победе правящей партии на выборах.

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