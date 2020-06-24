«Кто будет следующим?» — Кристина Асмус погадала на кофейной гуще

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Виктория Андреева
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Актриса выложила в сеть фото, вызвавшее бурную реакцию у пользователей сети.

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Фото, видео: Instagram @asmuskristina

Не прошло и недели с момента, как актриса Кристина Асмус и звезда Comedy Club Гарик Харламов объявили о разводе, как пользователи сети заметили «странные» знаки — предвестники очередной свадьбы кинозвезды.

Так, всего несколько часов назад Кристина опубликовала новое фото в Instagram, как тут же оказалась в центре скандала. На снимке — ничего предосудительного: улыбаясь, Асмус пьет любимый кофе.

«Гадаю на кофейной гуще!» — в шутку подписала пост звезда, не подозревая, что именно эта фраза спровоцирует конфликт в сети.

Instagram @asmuskristina

Увидев счастливую Кристину, поклонники предположили, что любимица не очень переживает из-за разрыва с комиком. Более того, фолловеры ругали актрису за то, что она «слишком рано начала поиски очередного ухажера». А некоторые и вовсе обвиняли звезду в «надменности» и «нездоровом эгоизме». По их мнению, важно соблюдать хоть какие-то правила приличия, а не демонстрировать откровенную радость сразу после расставания с некогда обожаемым мужем.

«М-да, упустила хорошего мужика, теперь вот сидит, гадает…»

«Я перестаю вас уважать! Вы гулящая!»

«Вероятно, рассматривает там кавалера получше. Ну, а что? Развод-то скоро…»

«Гадаешь, кого еще из семьи увести? Не зря тебя Гарик бросил…»

«Кто же будет следующим? Очень интересно. Прям целая драма», — наперебой писали фанаты Асмус.

Несмотря на столь агрессивные атаки хейтеров, сама Кристина, кажется, не унывает. Звезда, как и прежде, не комментирует произошедшее, предоставив возможность фолловерам выяснить отношения самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировал адвокат Кристины Асмус ее развод с Харламовым.

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