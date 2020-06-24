«Кто будет следующим?» — Кристина Асмус погадала на кофейной гуще
Актриса выложила в сеть фото, вызвавшее бурную реакцию у пользователей сети.
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Фото, видео: Instagram @asmuskristina
Не прошло и недели с момента, как актриса Кристина Асмус и звезда Comedy Club Гарик Харламов объявили о разводе, как пользователи сети заметили «странные» знаки — предвестники очередной свадьбы кинозвезды.
Так, всего несколько часов назад Кристина опубликовала новое фото в Instagram, как тут же оказалась в центре скандала. На снимке — ничего предосудительного: улыбаясь, Асмус пьет любимый кофе.
«Гадаю на кофейной гуще!» — в шутку подписала пост звезда, не подозревая, что именно эта фраза спровоцирует конфликт в сети.
Увидев счастливую Кристину, поклонники предположили, что любимица не очень переживает из-за разрыва с комиком. Более того, фолловеры ругали актрису за то, что она «слишком рано начала поиски очередного ухажера». А некоторые и вовсе обвиняли звезду в «надменности» и «нездоровом эгоизме». По их мнению, важно соблюдать хоть какие-то правила приличия, а не демонстрировать откровенную радость сразу после расставания с некогда обожаемым мужем.
«М-да, упустила хорошего мужика, теперь вот сидит, гадает…»
«Я перестаю вас уважать! Вы гулящая!»
«Вероятно, рассматривает там кавалера получше. Ну, а что? Развод-то скоро…»
«Гадаешь, кого еще из семьи увести? Не зря тебя Гарик бросил…»
«Кто же будет следующим? Очень интересно. Прям целая драма», — наперебой писали фанаты Асмус.
Несмотря на столь агрессивные атаки хейтеров, сама Кристина, кажется, не унывает. Звезда, как и прежде, не комментирует произошедшее, предоставив возможность фолловерам выяснить отношения самостоятельно.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как прокомментировал адвокат Кристины Асмус ее развод с Харламовым.
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