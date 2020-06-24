«Black star зоопарк»: Тимати показал спасенного им тигренка

Рэпер Тимати поделился с подписчиками в Instgaram видео, как он играет с маленьким тигренком. Музыкант держит полосатого зверя на руках как котенка, трется об его морду лицом и целует.

«Назвал его Рони», — поделился артист.

Поклонники по-разному восприняли новость. Некоторые восхищались, но нашлись и те, кто предъявил рэперу претензию: нехорошо держать в неволе дикого зверя. Тимати тут же прояснил ситуацию, чтобы избежать новых камней в свой огород от защитников животных.

«Он живет на свободе, на территории большого зоопарка. Это не домашнее животное, естественно. Но пока ему два месяца, можно и потискать», — написал Тимати.

Instagram @timatiofficial

Фанаты, между тем, добродушно отзывались от любви музыканта к большим кошкам.

«Серьезным мужчинам — серьезные коты»

«Какой лапонька. Сладкий кисик»

«Black star зоопарк», — писали фолловеры.

Как прояснил один из пользователей, тигренок был не просто определен в зоопарк, но и спасен вместе со своей сестричкой. Музыкант принял участие в судьбе животных, определив их в приют, и теперь пользуется возможностью приласкать зверя.

Рэпер Тимати и его избранница Анастасия Решетова — большие поклонники кошек. Модель часто показывает игры их домашнего питомца с музыкантом, а недавно, как писал 5-tv.ru, умилила соцсети видео того, как их сын Ратмир уснул, схватив кота за хвост.