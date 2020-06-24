«Ситуация»: сын Тимати и Решетовой уснул, схватив кота за хвост
Маленький Ратмир так заигрался с любимым питомцем, что не смог отпустить его даже во время сна.
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Фото, видео: Instagram @volkonskaya.reshetova
Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обожает делиться с поклонниками подробностями личной жизни. В особенности комичными ситуациями, которые происходят с ее маленьким сыном Ратмиром.
Совсем недавно Ратыч (так его любя называет звездная мама) начал уверенно стоять на ногах и даже пробовать делать первые шаги. Несмотря на то, что это ему пока дается с трудом, мальчик проявляет чрезмерную любознательность и всячески пытается дотянуться до интересующих его предметов. В частности, особую симпатию малыш испытывает к домашнему питомцу — породистому коту.
Судя по фото из Instagram Решетовой, Ратмир не только играет с ним большую часть времени, но даже засыпая, пытается ухватить кота за хвост, чтобы тот далеко не убежал от «хозяина».
«Ситуация…» — подписала очередное комичное фото наследника Анастасия.
В комментариях под многочисленными постами звезды — лишь лестные отзывы. Многие отмечают, что влюбленные правильно поступают, что не ограничивают малыша в движениях и не ругают за мелкие шалости. По мнению фолловеров, у Ратмира — настоящее счастливое детство.
«Как я люблю эти ролики и фото с Ратмиром! Прелесть!»
«Ну, что за парень! Глава района, кажется!»
«Молодой человек, вашей маме невестка не нужна?!»
«Ахах, крутой! Эх, мне бы такого парня!» — пишут пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru показал умилительное фото Тимати, Анастасии Решетовой и наследника селебрити Ратмира в окружении кошек.
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