«Ситуация»: сын Тимати и Решетовой уснул, схватив кота за хвост

Возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова обожает делиться с поклонниками подробностями личной жизни. В особенности комичными ситуациями, которые происходят с ее маленьким сыном Ратмиром.

Совсем недавно Ратыч (так его любя называет звездная мама) начал уверенно стоять на ногах и даже пробовать делать первые шаги. Несмотря на то, что это ему пока дается с трудом, мальчик проявляет чрезмерную любознательность и всячески пытается дотянуться до интересующих его предметов. В частности, особую симпатию малыш испытывает к домашнему питомцу — породистому коту.

Судя по фото из Instagram Решетовой, Ратмир не только играет с ним большую часть времени, но даже засыпая, пытается ухватить кота за хвост, чтобы тот далеко не убежал от «хозяина».

«Ситуация…» — подписала очередное комичное фото наследника Анастасия.

Instagram @volkonskaya.reshetova

В комментариях под многочисленными постами звезды — лишь лестные отзывы. Многие отмечают, что влюбленные правильно поступают, что не ограничивают малыша в движениях и не ругают за мелкие шалости. По мнению фолловеров, у Ратмира — настоящее счастливое детство.

«Как я люблю эти ролики и фото с Ратмиром! Прелесть!»

«Ну, что за парень! Глава района, кажется!»

«Молодой человек, вашей маме невестка не нужна?!»

«Ахах, крутой! Эх, мне бы такого парня!» — пишут пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru показал умилительное фото Тимати, Анастасии Решетовой и наследника селебрити Ратмира в окружении кошек.