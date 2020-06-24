Народный артист России Эммануил Виторган активно ведет свою страничку в Instagram. Там 80-летний актер делится с подписчиками фотографиями своих младших дочерей Этель и Клары. В этот раз Эммануил Виторган выложил трогательную фотографию с женой Ириной Млодик: на его голове надет венок из белых роз.

Фото: Instagram @emmanuil_vitorgan

Актер рассказал, что год назад был со своей семьей в Юрмале и очень скучает по этому месту. Подписчики Эммануила Гедеоновича засыпали пару комплиментами и пожелали здоровья.

«Вы такие хорошенькие. Даже похожи!» — заметила подписчица.

«Вот сейчас внимательно посмотрела на веночек на голове из розочек… Ну прелесть, как идет! Как будто свадебный!» — написала женщина.

«Красивые люди! Теплое фото!» — написала одна из подписчиц актера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько молодая жена Петросяна тратит на гардероб.