«Прелесть, как идет!» — Эммануил Виторган примерил очаровательный венок
Актер опубликовал трогательное фото в Instagram.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Народный артист России Эммануил Виторган активно ведет свою страничку в Instagram. Там 80-летний актер делится с подписчиками фотографиями своих младших дочерей Этель и Клары. В этот раз Эммануил Виторган выложил трогательную фотографию с женой Ириной Млодик: на его голове надет венок из белых роз.
Актер рассказал, что год назад был со своей семьей в Юрмале и очень скучает по этому месту. Подписчики Эммануила Гедеоновича засыпали пару комплиментами и пожелали здоровья.
«Вы такие хорошенькие. Даже похожи!» — заметила подписчица.
«Вот сейчас внимательно посмотрела на веночек на голове из розочек… Ну прелесть, как идет! Как будто свадебный!» — написала женщина.
«Красивые люди! Теплое фото!» — написала одна из подписчиц актера.
Ранее 5-tv.ru рассказал, сколько молодая жена Петросяна тратит на гардероб.
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