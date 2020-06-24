Малышка на миллион: сколько тратит молодая жена Петросяна на гардероб?
Модный дизайнер оценил стоимость нарядов Татьяны Брухуновой.
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Фото, видео: Instagram @bruhunova, @petrosyanevgeny
Молодая избранница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова тратит баснословные деньги на свой гардероб, утверждает дизайнер Влад Торхов. В беседе с KP.RU эксперт заявил, что только на последние, «карантинные» обновки звезда потратила не менее миллиона рублей!
Так, например, Брухунова позволила себе прекрасный двухцветный тренч фирмы Burberry, стоимость которого — 125 тысяч рублей. Дополнила образ Татьяна кокетливой шляпкой и очками-кошечками от Celine на общую сумму 52 тысячи рублей.
В том числе, звезда приобрела причудливый телесный кардиган от Momo cashmere. Примерная стоимость такого изделия — 30 тысяч рублей. По оценке эксперта, недавно приобретенная обувь от бренда Rochas супруге юмориста обошлась в 45 тысяч рублей, а зеркальные очки от прославленного дизайнера Ульяны Сергиенко — в 25 тысяч рублей.
При этом Влад Торхов отметил, что джинсовая куртка Брухуновой, которая пользуется у дамы особой популярностью, стоит не менее 13 тысяч рублей, а кепи производства модного дома Dior — все 60! Образ миловидной кошечки в черной изысканной шляпке с ушками и туфлями-лодочками от Yves Saint Laurent, а также тренчем и платочком обошелся звезде примерно в 90 тысяч рублей.
Как отмечает эксперт, супруга Петросяна часто выгуливает в повседневной жизни дорогие наряды, в отличие от многих селебрити. Так, например, совсем недавно на Татьяне заметили балетки от Prada, шерстяное пальто от Sandro и еще одни лодочки от Yves Saint Laurent. Каждый из этих товаров, по оценке дизайнера, стоит не менее 40 тысяч рублей.
Безусловно, для многих сегодня подобные ценники кажутся чем-то немыслимым. Так, некоторые пользователи сети даже критикуют Брухунову за чрезмерные траты. Но, впрочем, кого еще, как не молодую супругу, баловать Евгению Петросяну?
Ранее 5-tv.ru показал редкие фото Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна.
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