Глава Минздрава: Уровень популяционного иммунитета к COVID-19 в Москве растет

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снижении темпа заболеваемости коронавирусом в Москве. По его словам, это связано с ростом популяционного иммунитета против COVID-19 в столице.

Что касается разработки вакцины, то, по словам министра, она ведется в штатном режиме. Обозначить сроки ее появления пока достаточно трудно.

«Ничего не ускорилось. Клинические испытания идут штатно, ничего пока не ускорялось», — подчеркнул Мурашко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России наблюдается стабилизация эпидемиологической ситуации. В связи с этим в ряде регионов власти снимают ограничительные меры. За последние сутки в РФ число выздоровевших вновь превысило количество инфицированных COVID-19.