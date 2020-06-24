Число вылечившихся от COVID за сутки вновь превысило количество инфицированных
За последний день в стране из больниц выписаны 12 393 пациента, за все время — 368 822, то есть в два раза больше случаев с подтвержденным коронавирусом.
Фото: Известия / Зураб Джавахадзе
Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 7 176 человек, что на 249 случаев меньше, чем за прошлый день. При этом полностью победили COVID-19 12 393 россиян, что почти в два раза больше подтвержденных случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Коэффициент распространения COVID-19 опустился до отметки 0,95 против 0,96 днем ранее, что свидетельствует о положительной динамике.
По данным на 24 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве. За день в столице зарегистрировано 811 случаев коронавируса против 1 081 днем ранее. При этом за сутки выздоровели 2 020 человек, что более чем в два раза превышает количество новых пациентов.
Также новые 507 случаев выявлены в Московской области, 323— в Ханты-Мансийском автономном округе, 218— в Санкт-Петербурге, 207— в Нижегородской области и 198 — в Воронежской. При этом бессимптомно заболевание протекает у 31,6% пациентов.
В целом эксперты отмечают стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, в связи с чем ограничительные меры в ряде регионов были частичны или полностью отменены.
Ранее Владимир Путин объявил о новой выплате семьям с детьми, которая поддержит россиян во время коронавирусной пандемии.
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