Число вылечившихся от COVID за сутки вновь превысило количество инфицированных

Число выявленных за сутки инфицированных коронавирусом в РФ составило 7 176 человек, что на 249 случаев меньше, чем за прошлый день. При этом полностью победили COVID-19 12 393 россиян, что почти в два раза больше подтвержденных случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Коэффициент распространения COVID-19 опустился до отметки 0,95 против 0,96 днем ранее, что свидетельствует о положительной динамике.

По данным на 24 июня, больше всего новых инфицированных выявлено в Москве. За день в столице зарегистрировано 811 случаев коронавируса против 1 081 днем ранее. При этом за сутки выздоровели 2 020 человек, что более чем в два раза превышает количество новых пациентов.

Также новые 507 случаев выявлены в Московской области, 323— в Ханты-Мансийском автономном округе, 218— в Санкт-Петербурге, 207— в Нижегородской области и 198 — в Воронежской. При этом бессимптомно заболевание протекает у 31,6% пациентов.

В целом эксперты отмечают стабилизацию эпидемиологической ситуации в России, в связи с чем ограничительные меры в ряде регионов были частичны или полностью отменены.

5-tv.ru

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