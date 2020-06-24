Адвокат экс-жены Тарасова прокомментировал слухи о выигрыше игроком 22 миллионов

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены футболиста Дмитрия Тарасова Оксаны назвал фейком сведения о том, что якобы игрок «Рубина» отсудил у его подзащитной 22 миллиона рублей. Видео с обращением ко всем подписчикам он опубликовал в Instagram.

По словам юриста, суд обязал Тарасова платить на содержание общей с бывшей супругой дочери 25% всех его доходов, а также 104 тысячи рублей сверх этого ежемесячно. Поэтому ни о каком выигрыше футболиста речи не идет.

«Каково же было мое удивление, когда я сегодня прочитал в новостях, что Тарасов якобы выиграл 22 миллиона у своей бывшей жены. Это, конечно же, абсолютное вранье, не соответствует действительности. Рассказывайте сказки про 22 миллиона тем, кто вам верит», — сказал Жорин.

Он напомнил, что экс-супруг его подзащитной изначально подавал иск на снижение суммы алиментов до 50 тысяч рублей. Свою просьбу он аргументировал тем, что лишился доходов, когда у него закончился контракт со столичным клубом «Локомотив». Теперь футболист перешел на работу в казанский «Рубин». После Тарасов решил снизить сумму выплат ребенку еще — по словам Жорина, он не был готов платить больше 15 тысяч рублей ежемесячно. Однако Фемида не улыбнулась спортсмену, теперь он будет тратить на содержание дочери еще больше прежнего.

У Дмитрия Тарасова и его первой жены Оксаны Пономаревой есть 11-летняя дочь Ангелина. Пара рассталась в 2012 году. С тех пор Тарасов успел жениться и развестись с Ольгой Бузовой, сейчас он состоит в браке с моделью Анастасией Костенко. В третьем браке у него родились еще две дочери — Милана и Ева.

Ранее 5-tv.ru писал, как третья супруга Дмитрия Тарасова высказалась об изменах.