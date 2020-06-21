«Жаль тех, кто пережил этот кошмар»: Супруга Тарасова высказалась об изменах

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала подписчикам в Instagram свою позицию относительно измен. Модель призналась, что в прошлом сталкивалась с предательством со стороны мужчины и не завидует тем, кому пришлось пережить подобное. По словам жены спортсмена, ей даже пришлось обратиться за помощью к специалисту, чтобы справиться с психологической травмой.

«Лично я не простила и не приняла бы. Я очень сильно придаю значение поступкам дорогих мне людей. И зачем находиться рядом с предателем, если я каждую секунду буду об этом думать?» — задалась вопросом светская львица, добавив, что каждый человек имеет право на счастливую жизнь.

Instagram @kostenko.94

Впрочем, несмотря на свое убеждение, Костенко не осуждает женщин, которые решили простить своих избранников после измен. Ей искренне жаль всех тех, кому пришлось столкнуться с предательством возлюбленного.

«Мне очень жаль тех, кто столкнулся с изменой и пережил этот кошмар. И жаль тех, кто оступился и причинил боль другому. Чаще всего это люди не на одной волне, находящиеся в тупике», — подытожила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко с двумя дочерьми — двухлетней Миланой и четырехмесячной Евой переехали из Москвы в Казань, где Тарасов играет за команду «Рубин».