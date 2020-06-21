«Жаль тех, кто пережил этот кошмар»: Супруга Тарасова высказалась об изменах

|
Карина Бернтгольц
77

Анастасия Костенко призналась, что ни за что бы не смогла простить неверность мужа. но не осуждает тех, кто смог это сделать.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала подписчикам в Instagram свою позицию относительно измен. Модель призналась, что в прошлом сталкивалась с предательством со стороны мужчины и не завидует тем, кому пришлось пережить подобное. По словам жены спортсмена, ей даже пришлось обратиться за помощью к специалисту, чтобы справиться с психологической травмой.

«Лично я не простила и не приняла бы. Я очень сильно придаю значение поступкам дорогих мне людей. И зачем находиться рядом с предателем, если я каждую секунду буду об этом думать?» — задалась вопросом светская львица, добавив, что каждый человек имеет право на счастливую жизнь.

Instagram @kostenko.94

Впрочем, несмотря на свое убеждение, Костенко не осуждает женщин, которые решили простить своих избранников после измен. Ей искренне жаль всех тех, кому пришлось столкнуться с предательством возлюбленного.

«Мне очень жаль тех, кто столкнулся с изменой и пережил этот кошмар. И жаль тех, кто оступился и причинил боль другому. Чаще всего это люди не на одной волне, находящиеся в тупике», — подытожила Анастасия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко с двумя дочерьми — двухлетней Миланой и четырехмесячной Евой переехали из Москвы в Казань, где Тарасов играет за команду «Рубин».

Читайте также

+19° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
69.57
-0.05 78.00
-0.29
Как увидеть вещие сны с 22 по 28 июня — советы астролога

Последние новости

20:02
Незабываемое прошлое: как создавалась новая Россия 30 лет назад
19:46
Путин: Россия «не приобретала» Крым
19:30
Случайность или нет? Накануне смертельного ДТП блогер Настя Тропи поругалась с отцом
19:22
Как увидеть вещие сны с 22 по 28 июня — советы астролога
19:08
В США завершились первые испытания авиабомбы комплекса «Золотая Орда»
18:52
«Жаль тех, кто пережил этот кошмар»: Супруга Тарасова высказалась об изменах

Сейчас читают

Какой была 18-летняя блогер-миллионер Настя Тропи, трагически погибшая на Бали
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок