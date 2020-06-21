«Жаль тех, кто пережил этот кошмар»: Супруга Тарасова высказалась об изменах
Анастасия Костенко призналась, что ни за что бы не смогла простить неверность мужа. но не осуждает тех, кто смог это сделать.
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Фото, видео: Instagram @kostenko.94
Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко рассказала подписчикам в Instagram свою позицию относительно измен. Модель призналась, что в прошлом сталкивалась с предательством со стороны мужчины и не завидует тем, кому пришлось пережить подобное. По словам жены спортсмена, ей даже пришлось обратиться за помощью к специалисту, чтобы справиться с психологической травмой.
«Лично я не простила и не приняла бы. Я очень сильно придаю значение поступкам дорогих мне людей. И зачем находиться рядом с предателем, если я каждую секунду буду об этом думать?» — задалась вопросом светская львица, добавив, что каждый человек имеет право на счастливую жизнь.
Впрочем, несмотря на свое убеждение, Костенко не осуждает женщин, которые решили простить своих избранников после измен. Ей искренне жаль всех тех, кому пришлось столкнуться с предательством возлюбленного.
«Мне очень жаль тех, кто столкнулся с изменой и пережил этот кошмар. И жаль тех, кто оступился и причинил боль другому. Чаще всего это люди не на одной волне, находящиеся в тупике», — подытожила Анастасия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Костенко с двумя дочерьми — двухлетней Миланой и четырехмесячной Евой переехали из Москвы в Казань, где Тарасов играет за команду «Рубин».
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