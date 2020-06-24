Фанаты усомнились в беременности Саши Черно после ее откровенной фотосессии
Звезда «Дома-2» позировала на последних сроках беременности в белье и полупрозрачной накидке.
Фото: Instagram @sasha_cherno93_official
Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно решилась на откровенную фотосессию на последних сроках беременности. Девушка поделилась с подписчиками в Instagram видео со съемок, где она позирует в нижнем белье и развевающихся полупрозрачных драпировках. Также ролик с ее участием выложил на своей странице сам автор клипа, Евгений Кабодько.
«По многочисленным просьбам, делюсь этим шикарным видео в ленте. Спасибо огромное @eugen_kabodko. Этот человек — мой самый любимый фотограф. Он просто волшебник. Такая память — на всю жизнь. Совсем скоро настанет день Х», — написала Саша Черно.
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Участница телестройки давно известна своим скандальным поведением. Ее и до беременности критиковали за лишний вес и пышную фигуру, которую она не стеснялась демонстрировать, отмечает «Экспресс газета». Теперь же далеко не все фанаты поверили в то, что звезда действительно ждет ребенка.
«Да это живот не от беременности, а от того, что полная. Давно сказано везде, что они от суррогатной мамы рожают»;
«Да, и почему тогда такое быстрое и короткое видео…? И беременные не ведут себя так, как Саша», — сомневались фанаты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как беременная Саша Черно подала на развод с Иосифом Оганесяном. Возможно, с тех пор пара все же решила сохранить брак ради малыша.
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