Беременная звезда «Дома-2» Саша Черно подала на развод с Иосифом Оганесяном

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно подала на развод с Иосифом Оганесяном. Об этом знаменитость лично сообщила на своей странице в Instagram.

Несмотря на свое интересное положение 26-летняя звезда телестройки решила разорвать отношения со своим супругом и отцом ее будущего ребенка Иосифом Оганесяном. После нескольких громких скандалов Саша заявила, что она намерена воспитывать малыша самостоятельно.

«Всегда сложно вновь привыкать жить одной. А теперь я еще и не одна, а с малышом. Всегда боялась быть матерью-одиночкой, но держать рядом с собой я кого-либо не стану. Я сильная, я со всем справлюсь. Если человек каждый месяц говорит про развод, значит очевидно, что его далеко не все устраивает. Что просто не знает, как уйти, чтобы не выглядеть мерзавцем. Я уважаю выбор человека, раз я такая плохая, то никого возле себя не держу», — заявила Черно.

Instagram @sasha_cherno93_official

По словам Саши, в будущем она намерена быть с человеком, который будет с ней искренне счастлив. Участница «Дома-2» надеется, что избранник будет беречь ее и их семью. Что же касается нынешнего супруга, то ему Черно пожелала жить самостоятельно, как он и хотел.

Поклонники поддержали смелое решение Саши и написали ей пожелания под постом.

«И правильно сделали! Нужно уважать себя! Любить! А быть мамой-одиночкой, напротив только лучше! Ответственность и забота только о ребенке и о самой себе! Без нервов и лишних истерик! Поздравляю!»;

«Не страшно быть матерью-одиночкой. Страшно не стать мамой никогда. Ты справишься»;

«Будь счастлива! Ты этого заслуживаешь. Думай о ребеночке», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что беременная участница «Дома-2» снялась в откровенной фотосессии с мужем.