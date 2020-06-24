Боевые корабли Черноморского флота открыли Парад Победы в Севастополе

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Легендарный танк Т-34 возглавил парадную колонну боевой техники на земле, в воздух поднялись истребители, бомбардировщики и ударные вертолеты.

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Фото, видео: РИА Новости / Василий Батанов; 5-tv.ru

Особенное шествие прошло в городе-герое Севастополе. Военный парад здесь традиционно открыл Черноморский флот. В главной бухте ровным строем встали боевые корабли и даже подводная лодка. Масштабное действо развернулось и на земле — здесь колонну возглавил легендарный танк Т-34./

Из Крыма репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео фрагмента трансляции Парада Победы с залетом камеры в дуло танка Т-72Б3.

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