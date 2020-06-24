Видео: фрагмент трансляции Парада Победы с залетом камеры в дуло танка

В Москве прошел торжественный Парад Победы, посвященный 75-летию победы над нацистской Германией. Одним из самых запоминающихся фрагментов трансляции стала графическая вставка, во время которой камера залетает в дуло танка Т-72Б3.

Таким образом зрители Парада Победы увидели основной танк российской армии не только снаружи, но и изнутри.

Торжественное шествие в Москве в этом году прошло очень масштабно. В смотре было задействованы около 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения, а также 150 воздушных судов. Перед зрителями продемонстрировали 24 новейших образца военной техники, а после в небе над столицей пролетит около 75 самолетов и вертолетов.

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