Видео: фрагмент трансляции Парада Победы с залетом камеры в дуло танка

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Максим Чугункин
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Зрители смогли увидеть внутренности Т-72Б3.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев; Первый канал; 5-tv.ru

В Москве прошел торжественный Парад Победы, посвященный 75-летию победы над нацистской Германией. Одним из самых запоминающихся фрагментов трансляции стала графическая вставка, во время которой камера залетает в дуло танка Т-72Б3.

Таким образом зрители Парада Победы увидели основной танк российской армии не только снаружи, но и изнутри.

Торжественное шествие в Москве в этом году прошло очень масштабно. В смотре было задействованы около 15 тысяч военнослужащих, 225 единиц вооружения, а также 150 воздушных судов. Перед зрителями продемонстрировали 24 новейших образца военной техники, а после в небе над столицей пролетит около 75 самолетов и вертолетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин призвал отстаивать правду о Великой Отечественной войне.

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