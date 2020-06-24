Рогозин поучаствовал в создании музыкального произведения о 1941-м

Дмитрий Рогозин поучаствовал в создании кантаты, посвященной Великой Отечественной. Об этом со ссылкой на YouTube-канал главы «Роскосмоса» сообщает портал Iz.ru.

Кантата — это торжественное музыкальное произведение, исполняемое хором под инструментальный аккомпанемент. Дмитрий Рогозин выступил автором стихов и основным идеологом проекта.

В ролике на фоне исторических и художественных кадров войны рассказывается о трагедии 22 июня, сложнейших боевых действиях первых месяцев, подвигах панфиловцев, Космодемьянской, об обороне Москвы.

Как рассказал сам Рогозин, изначально вместе с группой Motor-roller они планировали снять фильм о Зое Космодемьянской, однако потом идея разрослась, и они решили воздвигнуть музыкально-поэтический памятник всему 1941-му.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акции и флешмобы в память о Великой войне прошли по всей России.