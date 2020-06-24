Рогозин поучаствовал в создании музыкального произведения о 1941-м
Изначально задумывался фильм о Зое Космодемьянской, но в процессе проект расширил свои рамки.
Фото, видео: РИА Новости / Сергей Гунеев; YouTube / Rogozin Dmitry
Дмитрий Рогозин поучаствовал в создании кантаты, посвященной Великой Отечественной. Об этом со ссылкой на YouTube-канал главы «Роскосмоса» сообщает портал Iz.ru.
Кантата — это торжественное музыкальное произведение, исполняемое хором под инструментальный аккомпанемент. Дмитрий Рогозин выступил автором стихов и основным идеологом проекта.
В ролике на фоне исторических и художественных кадров войны рассказывается о трагедии 22 июня, сложнейших боевых действиях первых месяцев, подвигах панфиловцев, Космодемьянской, об обороне Москвы.
Как рассказал сам Рогозин, изначально вместе с группой Motor-roller они планировали снять фильм о Зое Космодемьянской, однако потом идея разрослась, и они решили воздвигнуть музыкально-поэтический памятник всему 1941-му.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что акции и флешмобы в память о Великой войне прошли по всей России.
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