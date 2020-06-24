Акции и флешмобы в память о Великой Победе прошли по всей России
В Петербурге сотни байкеров приняли участие в мотопробеге, моряки и автомобилисты объединились в «Звоне Победы», акция «Я рисую мелом» привлекла подрастающее поколение.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
По всей стране сегодня проходят различные флешмобы в память о Великой Победе. Так, в Петербурге после парада на Дворцовой площади впервые состоялся мотопробег. Сотни байкеров проехали по центру Северной столицы. Конечная остановка — легендарный крейсер «Аврора». Его экипаж в годы войны защищал Ленинград, с корабля на фронт были переданы орудия.
Экипажи кораблей на всех флотах присоединились к акции «Звон Победы». После выстрела корабельной пушки, дали длинный гудок. Один из первых прозвучал во Владивостоке. К акции присоединились и автомобилисты. Ровно в полдень тысячи водителей по всей стране нажали на клаксон.
А подрастающее поколение рисует сегодня символы Победы на асфальте. Акция так и называется — «Я рисую мелом». Самые популярные изображения — красная пятиконечная звезда и российский триколор.
Читайте также
37%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?