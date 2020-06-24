Акции и флешмобы в память о Великой Победе прошли по всей России

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В Петербурге сотни байкеров приняли участие в мотопробеге, моряки и автомобилисты объединились в «Звоне Победы», акция «Я рисую мелом» привлекла подрастающее поколение.

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Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

По всей стране сегодня проходят различные флешмобы в память о Великой Победе. Так, в Петербурге после парада на Дворцовой площади впервые состоялся мотопробег. Сотни байкеров проехали по центру Северной столицы. Конечная остановка — легендарный крейсер «Аврора». Его экипаж в годы войны защищал Ленинград, с корабля на фронт были переданы орудия.

Экипажи кораблей на всех флотах присоединились к акции «Звон Победы». После выстрела корабельной пушки, дали длинный гудок. Один из первых прозвучал во Владивостоке. К акции присоединились и автомобилисты. Ровно в полдень тысячи водителей по всей стране нажали на клаксон.

А подрастающее поколение рисует сегодня символы Победы на асфальте. Акция так и называется — «Я рисую мелом». Самые популярные изображения — красная пятиконечная звезда и российский триколор.

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