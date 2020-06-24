«Нетребко на Зыкину похожа»: оперную певицу дважды перепутали в Волгограде

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Ирина Дряхлова
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На фотографии из Instagram Ирины Пеговой перепутали певиц.

«Нетребко на Зыкину похожа»: оперную певицу дважды перепутали в Волгограде

Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Ирина Пегова поделилась в социальной сети групповым фото с репетиции концерта в Волгограде в ночь на 24 июня. На снимке можно увидеть актрису в компании Михаила Пореченкова, Николая Расторгуева, Сергея Гармаша и оперных певцов на Мамаевом Курагане. Грузинскую исполнительницу Хиблу Герзмаву подписчики перепутали с Анной Нетребко, сравнив ее вдобавок с Людмилой Зыкиной. Скорее всего это произошло из-за телосложения и похожего стиля в одежде всех троих.

«В кадре Нетребко на Зыкину похожа» — заметила «сходство» девушка в комментариях.

Фото: Instagram @pegovairina

Пегова сразу же ответила, что Нетребко на этом фото вообще нет.

«Особенно тогда, когда Анны в кадре нет!» — помогла разобраться актриса.

Фото: Instagram @pegovairina

Также поклонники Пеговой заметили отсутствие отметки Гармаша на фотографии, но Ирина ответила, что актер не пользуется Instagram.

«У Сергея нет Инстаграм» — успокоила она.

Ранее 5-tv.ru показал, как Анна Нетребко проводит время в парке аттракционов в Австрии.

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