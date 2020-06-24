Кошка гимнастки Солдатовой отняла у нее лавры после совместного видео

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Валентин Черников
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Чемпионка мира переплюнула Волочкову дерзкими шпагатами.

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Фото, видео: Instagram @soldy21

Российская спортсменка Александра Солдатова показала поклонникам непревзойденную растяжку на новом видео для Instagram. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике затмила даже королеву шпагатов — балерину Анастасию Волочкову.

22-летняя девушка в обтягивающих лосинах и топе делала упражнения, стоя на подоконнике и изгибаясь до всех немыслимых пределов. Повторить такое сможет не всякий профессионал, не говоря же об обывателях.

Instagram @soldy21

Однако половина лавров Солдатовой досталось ее кошке. Питомица то и дело вклинивалась в кадр, но за счет своей грациозности не портила его, а дополняла. И хотя животное не показало чудеса гибкости в отличие от своей хозяйки, в комментариях восхищенные подписчики отмечали кошку не реже, чем гимнастку.

«Нереальная гибкость»;

«Просто прелесть! Два котика в одном видео;

«Отлично смотритесь вместе», — оценили поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что гимнастка Татарева показала части тела в нижнем белье.

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