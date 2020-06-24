Кошка гимнастки Солдатовой отняла у нее лавры после совместного видео
Чемпионка мира переплюнула Волочкову дерзкими шпагатами.
Закрыть
Смотрите также:
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @soldy21
Российская спортсменка Александра Солдатова показала поклонникам непревзойденную растяжку на новом видео для Instagram. Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике затмила даже королеву шпагатов — балерину Анастасию Волочкову.
22-летняя девушка в обтягивающих лосинах и топе делала упражнения, стоя на подоконнике и изгибаясь до всех немыслимых пределов. Повторить такое сможет не всякий профессионал, не говоря же об обывателях.
Однако половина лавров Солдатовой досталось ее кошке. Питомица то и дело вклинивалась в кадр, но за счет своей грациозности не портила его, а дополняла. И хотя животное не показало чудеса гибкости в отличие от своей хозяйки, в комментариях восхищенные подписчики отмечали кошку не реже, чем гимнастку.
«Нереальная гибкость»;
«Просто прелесть! Два котика в одном видео;
«Отлично смотритесь вместе», — оценили поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что гимнастка Татарева показала части тела в нижнем белье.
Читайте также
50%
-0.64 77.76
0.08
Нашли ошибку?