«Яхта, парус…»: Михайловская из «Молодежки» оказалась поклонницей Стрыкало
Актриса насладилась солнечным днем и захотела разделить свое настроение с подписчиками.
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Фото, видео: Instagram @anna_mihailovskaya
Звезда «Молодежки» Анна Михайловская решила не отставать от других знаменитостей и тоже порадовать армию своих поклонников летним беззаботным фото.
Актриса опубликовала снимок, на котором она позирует на яхте в черном бикини в горошек, а на заднем фоне белеет парус. В подписи к фото Михайловская призвала фанатов поностальгировать и вспомнить одну из популярных песен, с которой у многих ассоциируется летний отдых.
»… и мы с тобою влюблены… узнали песню?», — спросила актриса на своей странице в Instagram.
Подписчики откликнулись на призыв Анна и начали приводить слова песни Валентина Стрыкало «Наше лето», показывая девушке, что они с ней на одной волне.
«Ялта, парус»;
«Яхта, парус и в этом мире мы одни»;
«Море. Ялта. И мы с тобою влюблены», — спели фанаты артистки.
Некоторые юзеры принялись расточать комплименты 31-летней звезде, которая нечасто выкладывает фотографии в купальнике.
«Песню обожаю, а вы шикарная!»
«Красавица»
«Огонь!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко похвасталась перед фанатами интересным купальником с шортиками.
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