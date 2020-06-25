«Яхта, парус…»: Михайловская из «Молодежки» оказалась поклонницей Стрыкало

Звезда «Молодежки» Анна Михайловская решила не отставать от других знаменитостей и тоже порадовать армию своих поклонников летним беззаботным фото.

Актриса опубликовала снимок, на котором она позирует на яхте в черном бикини в горошек, а на заднем фоне белеет парус. В подписи к фото Михайловская призвала фанатов поностальгировать и вспомнить одну из популярных песен, с которой у многих ассоциируется летний отдых.

»… и мы с тобою влюблены… узнали песню?», — спросила актриса на своей странице в Instagram.

Instagram @anna_mihailovskaya

Подписчики откликнулись на призыв Анна и начали приводить слова песни Валентина Стрыкало «Наше лето», показывая девушке, что они с ней на одной волне.

«Ялта, парус»;

«Яхта, парус и в этом мире мы одни»;

«Море. Ялта. И мы с тобою влюблены», — спели фанаты артистки.

Некоторые юзеры принялись расточать комплименты 31-летней звезде, которая нечасто выкладывает фотографии в купальнике.

«Песню обожаю, а вы шикарная!»

«Красавица»

«Огонь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко похвасталась перед фанатами интересным купальником с шортиками.