«Настоящая русалка»: Дайнеко похвасталась необычным купальником с шортиками
Поп-исполнительница порадовала фанатов солнечным фото.
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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Российская певица Виктория Дайнеко решила вспомнить те времена, когда можно было наслаждаться отдыхом за границей без всяких проблем. Выпускница «Фабрики Звезд» опубликовала на своей странице в Instagram архивное летнее фото с отдыха в Испании. На снимке девушка сидит на яхте в оранжевом купальнике с шортиками, подставив лицо жаркому испанскому солнцу.
«Есть вариант вспомнить по фото, как выглядят любимые купальники», — сопроводила публикацию Дайнеко.
Поклонники 33-летней поп-дивы отметили ее шикарную фигуру и выразили восхищение стройными ножками звезды. Впрочем, нашлись и желающие хоть в чем-нибудь покритиковать певицу.
«Вся ужалась, животик втянула. Зачем? Вроде и так не толстая»;
«Ох, вот это настоящая русалка»;
«Виктория, вы прекрасны!»;
«Красавица!!! Богиня!!! Очень красивые и сексуальные ножки», — написали фолловеры.
В отличие от многих знаменитостей, Виктория Дайнеко редко выкладывает откровенные фото на своих страницах в соцсетях. Кроме того, певица еще ни разу не обнародовала снимки своей четырехлетней дочки, которую она родила от бывшего мужа — барабанщика Дмитрия Клеймана, напоминает Teleprogramma.pro. Как считает Дайнеко, как только ее наследница вырастет, она сама решит, нужна ли ей популярность.
Ранее 5-tv.ru писал, как с годами изменилась Маша Малиновская.
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