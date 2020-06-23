«Настоящая русалка»: Дайнеко похвасталась необычным купальником с шортиками

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Алиса Старжевская
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Поп-исполнительница порадовала фанатов солнечным фото.

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко решила вспомнить те времена, когда можно было наслаждаться отдыхом за границей без всяких проблем. Выпускница «Фабрики Звезд» опубликовала на своей странице в Instagram архивное летнее фото с отдыха в Испании. На снимке девушка сидит на яхте в оранжевом купальнике с шортиками, подставив лицо жаркому испанскому солнцу.

«Есть вариант вспомнить по фото, как выглядят любимые купальники», — сопроводила публикацию Дайнеко.

Instagram @victoriadaineko

Поклонники 33-летней поп-дивы отметили ее шикарную фигуру и выразили восхищение стройными ножками звезды. Впрочем, нашлись и желающие хоть в чем-нибудь покритиковать певицу.

«Вся ужалась, животик втянула. Зачем? Вроде и так не толстая»;

«Ох, вот это настоящая русалка»;

«Виктория, вы прекрасны!»;

«Красавица!!! Богиня!!! Очень красивые и сексуальные ножки», — написали фолловеры.

В отличие от многих знаменитостей, Виктория Дайнеко редко выкладывает откровенные фото на своих страницах в соцсетях. Кроме того, певица еще ни разу не обнародовала снимки своей четырехлетней дочки, которую она родила от бывшего мужа — барабанщика Дмитрия Клеймана, напоминает Teleprogramma.pro. Как считает Дайнеко, как только ее наследница вырастет, она сама решит, нужна ли ей популярность.

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