«Беспомощное состояние»: Макеева провела семь часов на заправке из-за ДТП
Актриса рассказала о неприятном инциденте, который стоил ей нервов.
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Фото, видео: Instagram @makeevan, @angela_brulova_photographer
Актриса Анастасия Макеева рассказала о настоящем аде, который ей довелось пережить. Артистка стала участницей ДТП на заправке, произошедшего по ее вине, и после этого пережила несколько неприятных часов.
Как рассказала Макеева на своей странице в Instagram, она не скрылась с места происшествия, а стала терпеливо ожидать сотрудников ГАИ, которые к ней почему-то так и не приехали. В итоге девушке пришлось ждать целых семь часов в машине на заправке, на которой, по признанию Макеевой, ее даже не пускали в туалет.
«Никто ко мне не приехал бы видимо до 25-го числа. И жила бы я два дня на заправке, а выносили бы мне еду и принесли бы мне биотуалет. Какая глупость», — написала актриса.
В результате подруга Макеевой позвонила в колл-центр страховой компании, и артистку отпустили домой. Кроме того, начальник заправки пообещал аннулировать заявку в ГАИ. Но, несмотря на это, неприятный осадок у знаменитости остался.
«Какое беспомощное состояние. Ты находишься среди миллионов людей в центре города и при этом ты реально один», — пожаловалась актриса.
Подписчики звезды поспешили успокоить ее и порадовались за благоприятный исход дела.
«Хорошо, что все закончилось благополучно»
«Анастасия, вы, как всегда, привлекательны! Не совершайте никаких ДТП»
«Бедная! Хорошо, что все закончилось!» — поддержали Макееву поклонники.
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