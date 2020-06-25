От Сахалина до Амура: Парады в честь 75-летия Победы прошли по всей России

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Последним городом, где состоялось тожественное шествие, стал Калининград.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru

Первыми в стране шествие Победы провели в Петропавловске-Камчатском. Затем эстафету подхватили Сахалин и Владивосток.

В Новосибирске в воздушной части Парада принял участие «Бессмертный полк». Пилоты транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8 взяли с собой в полет фотографии фронтовиков, в том числе своих родных, которые участвовали в войне.

В городе русских моряков Севастополе флагман Парада, по традиции, Черноморский флот. В главной бухте на рейде встали подводная лодка и боевые корабли, в том числе — большой десантный «Цезарь Куников», сторожевики и фрегат «Адмирал Эссен». Моряки, одновременно, подняли Андреевский и праздничные флаги расцвечивания.

Самый маленький российский город, где прошел Парад — Белогорск в Амурской области, там дислоцирован Штаб 35-й общевойсковой армии. Почетными гостями стали пятеро ветеранов, перед которыми маршем прошли полторы тысячи военнослужащих и 45 единиц боевой техники.

Последним в стране Парад принимал Калининград. Среди двух тысяч участников были и женщины, которые служат на Балтийском флоте. Одну из них даже особо поблагодарил командующий флотом — девушка потеряла туфлю, но не сбила строй.

Всего парады Победы сегодня состоялись в двадцати восьми российских городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю.

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