В Калининграде наградят участницу Парада Победы, потерявшую туфлю в строю
Решение о поощрении девушки-офицера принял командующий Балтийским флотом.
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Фото, видео: РИА Новости / Эдуард Молчанов; 5-tv.ru
Участницу Парада Победы в Калининграде, которая во время торжественного марша потеряла туфлю и не покинула строй, наградят. Как сообщает ТАСС, решение о поощрении девушки-офицера принял командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов.
«Девушка не покинула строй, несмотря на то, что у нее слетела одна туфелька во время парада. Она будет поощрена по решению командующего флотом адмирала Александра Носатова за то, что проявила выдержку и не нарушила парадный строй», — отметили в пресс-службе подразделения.
В торжественных мероприятиях на площади Победы в Калининградe 24 июня были задействованы порядка полутора тысяч военнослужащих и 75 единиц техники. В ходе воздушной части парада в небе над городом прошли 20 самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй.
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