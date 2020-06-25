Актеров с неправильным прикусом и торчащими ушами ищут для съемок в сериале
Возможность стать звездой экрана появилась у людей с дефектами внешности.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Властилин колец"; 5-tv.ru
В Новой Зеландии для съемок сериала по кинотрилогии «Властелин Колец» ищут актеров необычной наружности. Требования к кандидатам: неправильный прикус, торчащие уши, нос картошкой, какие-либо дефекты лица и даже отсутствие конечностей.
Правда, на какие роли нужны актеры не уточняется. Предложение действует только для жителей Новой Зеландии.
Бюджет сериала 1 миллиард долларов — это самый дорогой проект в истории кино. Наверное, поэтому отбор такой строгий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что скончался исполнитель роли Бильбо Бэггинса из «Властелина колец».
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