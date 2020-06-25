Год разводов. Насколько крепок брак Овечкина и Шубской?

Год 2020-й — не просто високосный, а особенно коварный по отношению к семейным парам. Не успел он начаться, как звезды друг за другом начали объявлять о разводах. Разругались Павел Прилучный и Агата Муцениеце, расстались Эмин Агаларов с Аленой Гавриловой, чуть не потерпел крах брак рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Последней каплей стала новость о распаде союза Кристины Асмус и Гарика Харламова.

Пожалуй, одной из самых крепких пар, на которую теперь вся надежда, остаются хоккеист Александр Овечкин и Настасья Шубская. О том, не грозит ли расставание и этому союзу, 5-tv.ru рассказал участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.

По его словам, от дурного влияния молодых людей защищает имя главы семейства — Александр. Однако паре стоит быть начеку, ведь далеко не всегда семьи распадаются только по вине супругов.

«Все у них нормально, однако тут играют роль солнечные и лунные затмения, которые были в 2016 году, в год их свадьбы. Очень большое значение имеет само имя — Александр: защитник. Они очень подходят друг другу, и я думаю, что в ближайшее время их браку ничто не угрожает. Но тут надо смотреть, чтобы никто не наколдовал на них, не сделал никакую порчу, ни сглаза, ни проклятия. Но по цифрам у них все благополучно», — успокоил Филоненко.

Ранее участник «Битвы экстрасенсов» рассказал 5-tv.ru, был ли шанс у Кристины Асмус и Гарика Харламова сохранить любовь и свой брак.