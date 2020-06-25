Год разводов. Насколько крепок брак Овечкина и Шубской?
Участник «Битвы экстрасенсов» оценил, каковы шансы продержаться долгие годы счастливому союзу хоккеиста и модели.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: участница Парада Победы в Калининграде потеряла туфлю, но не сломала строй
Видео с места гибели юной миллионерши Насти Тропицель на Бали
Ставшая миллионершей в 15 лет блогер Настя Тропи разбилась на байке на Бали
«Маленькое черное платьице по-сельски»: Лиза Галкина устроила показ мод в прачечной
Ахинеей назвал крымский чиновник сообщение об источнике пресной воды
Летнее солнцестояние! Что можно и нельзя делать в этот день
Гарик Бульдог Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июня
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака
«Онемеченные судьбы»: что стало с детьми, которых нацисты забрали для проекта Гиммлера
Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya; 5-tv.ru
Год 2020-й — не просто високосный, а особенно коварный по отношению к семейным парам. Не успел он начаться, как звезды друг за другом начали объявлять о разводах. Разругались Павел Прилучный и Агата Муцениеце, расстались Эмин Агаларов с Аленой Гавриловой, чуть не потерпел крах брак рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. Последней каплей стала новость о распаде союза Кристины Асмус и Гарика Харламова.
Пожалуй, одной из самых крепких пар, на которую теперь вся надежда, остаются хоккеист Александр Овечкин и Настасья Шубская. О том, не грозит ли расставание и этому союзу, 5-tv.ru рассказал участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко.
По его словам, от дурного влияния молодых людей защищает имя главы семейства — Александр. Однако паре стоит быть начеку, ведь далеко не всегда семьи распадаются только по вине супругов.
«Все у них нормально, однако тут играют роль солнечные и лунные затмения, которые были в 2016 году, в год их свадьбы. Очень большое значение имеет само имя — Александр: защитник. Они очень подходят друг другу, и я думаю, что в ближайшее время их браку ничто не угрожает. Но тут надо смотреть, чтобы никто не наколдовал на них, не сделал никакую порчу, ни сглаза, ни проклятия. Но по цифрам у них все благополучно», — успокоил Филоненко.
Ранее участник «Битвы экстрасенсов» рассказал 5-tv.ru, был ли шанс у Кристины Асмус и Гарика Харламова сохранить любовь и свой брак.
Читайте также
34%
0.63 78.06
0.30
Нашли ошибку?