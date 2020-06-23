Восьмерка Мебиуса. Экстрасенс объяснил, почему развод Асмус и Харламова был неизбежен

Несчастливым традиционно считается число 13. Безобидную на первый взгляд восьмерку, как символ бесконечности, люди редко воспринимают с опаской. А зря. Как рассказал 5-tv.ru участник «Битвы экстрасенсов» Михаил Филоненко, именно это число таит в себе определенные риски. В частности наличие этой цифры стало предопределяющим развода Гарика Харламова и Кристины Асмус.

«У Харламова и Асмус очень многое написано в их датах рождения. 28.02.1981 у него и 14.04.1988 у нее — везде идут восьмерки. И свадьба у них была 08.06.2013 года. И сейчас идет восьмеричный цикл. Это, по сути, лента Мебиуса. Это как прокрутка идет, как бы одно и то же. По идее эта восьмерка распрямляется, и получается ноль», — объяснил экстрасенс.

Есть, правда, по его словам, в этом и определенный бонус. Пары, которые расходятся именно после восьми лет брака, как правило, делают это обоюдно и без скандалов.

«Есть циклы трехлетние, семилетние, когда распадаются браки. Но мало кто уделяет внимание восьмерке. И когда это происходит на восьмом витке, как на взлете, может быть трещина. Восьмерка дает обнуление. Но оно неплохое. Это не такой разрыв, как, когда три года. Или семь лет. А восьмерка дает полюбовный развод, договорной», — заметил Филоненко.

Как ни печально, но развод пары был предначертан самой судьбой. По мнению экстрасенса, особенно это касается пути мужа актрисы.

«Это было предопределено. У Харламова точно. У него даже в фамилии восемь букв. Для него это трагическая в этом отношении восьмерка», — заключил участник «Битвы экстрасенсов».

Кристина Асмус и Гарик Харламов приняли решение расстаться после восьми лет брака. Об этом каждый из супругов объявил на своей странице в Instagram. Актриса и юморист подчеркнули, что причина их развода не имеет отношения к фильму «Текст», самоизоляции или третьим лицам.

Слова экстрасенса о том, что развод актеров обещает быть мирным без ссор и драк, подтверждает отзыв о событии экс-участника «Дома-2». Как писал ранее 5-tv.ru, Рустам Солнцев назвал развод Асмус с Харламовым скучным и призвал дать больше грязных подробностей.