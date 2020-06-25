Адвокат Тарасова объявил о завершении футбольной карьеры спортсмена, подсчитав алименты

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Карина Бернтгольц
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Суд обязал полузащитника выплачивать алименты в размере 104 тысяч рублей в месяц и отдавать экс-супруге ¼ от всех своих доходов.

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Фото, видео: Instagram @umalatsaigitov, @tarasov23

Адвокат футболиста Дмитрия Тарасова Умалат Сайгитов фактически объявил о завершении карьеры спортсмена, подсчитав, сколько алиментов придется платить его клиенту до наступления совершеннолетия собственной дочери от прошлого брака Ангелины.

Накануне правозащитник распространил в сети информацию о том, что, согласно решению суда, твердая сумма, которую полузащитник должен отдавать бывшей жене Оксане Понамаревой сократилась с 400 до 100 тысяч. По мнению юриста, это можно рассматривать как победу Тарасова.

«Тарасов платил „твердую“ сумму — примерно 400 тысяч рублей, теперь по решению суда твердая сумма составляет примерно 100 тысяч рублей. То есть размер выплачиваемых им алиментов в твердой сумме, уменьшился в четыре раза», — подчеркнул Сайгитов.

Говоря об этом, адвокат не учел главного — футболист обязан платить экс-супруге и дочери не только порядка 100 тысяч рублей, но и 25% всех своих доходов. А прибыль спортсмена сейчас немаленькая. Согласно данным источника 5-tv.ru, в 2018 году Тарасов заработал 157 миллионов рублей, то есть за год был бы обязан выплатить около 40 миллионов. За девять месяцев 2019 года он получил почти 70 миллионов, что также свидетельствует о высоком уровне заработка спортсмена.

Однако в своих подсчетах юрист Тарасова исходит из того, что футболист вскоре должен закончить свою спортивную карьеру и не иметь никаких источников дополнительного заработка. Только в этом случае он будет должен платить не более 100 тысяч.

«Допустим, что Тарасов будет играть футбол еще два года, это примерно ¼ доли с его контракта, то есть еще примерно три миллиона. Таким образом в общей сложности ему осталось выплатить примерно 12,5 миллионов. 33,5 (то, что должен был до сегодняшнего решения суда) вычитаем 12,5 (после сегодняшнего решения) и получаем 21 миллион рублей. Именно столько Тарасов сэкономит на алиментах», — пишет правозащитник.

Instagram @umalatsaigitov

Ранее адвокат Оксаны Пономаревой Сергей Жорин заявил о том, что Тарасов изначально подавал иск на снижение суммы алиментов до 50 тысяч рублей. Свою просьбу он аргументировал тем, что лишился доходов, когда у него закончился контракт со столичным клубом «Локомотив». Теперь футболист перешел на работу в казанский «Рубин». После Тарасов решил снизить сумму выплат ребенку еще — по словам Жорина, он не был готов платить больше 15 тысяч рублей ежемесячно. Однако суд этот иск не удовлетворил. Жорин назвал враньем слова о том, что якобы спортсмен отсудил у его подзащитной 22 миллиона рублей.

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