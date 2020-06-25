В период сезонной активности клещей нужно помнить о мерах по оказанию помощи при их укусах. Об алгоритме действий в такой ситуации рассказал врач высшей категории, семейный доктор «Евромед Клиник» Юрий Ярошенко.

По словам медика, при обнаружении на теле клеща его нужно как можно скорее удалить. Со слюной клеща в организм пострадавшего почти сразу попадают патогенные микроорганизмы. Кроме того, после поступления крови в организм клеща увеличивается скорость размножения содержащихся в нем вирусов и бактерий, и интенсивность инвазии для человека вырастает.

Основные болезни, которые передают эти паразиты — клещевой боррелиоз, он же — болезнь Лайма, и вирусный энцефалит. Оба этих инфекционных заболевания представляют большую опасность для зараженного. Поэтому для их дальнейшего диагностирования и лечения важно правильно извлечь клеща и отправиться с ним в лабораторию.

«Удалить клеща просто, если он находится в доступной зоне. Нужно обработать эту зону спиртом либо антисептиком, что есть под рукой. Бояться не надо, он не убьет ту инфекцию, которую нам придется искать в лаборатории. Потом на клеща надевается тоненькой ниткой удавка и вращательными движениями по часовой стрелке, немного подтягивая, аккуратно вынимаем», — описал врач.

При этом нужно проследить, чтобы нитка была надета как можно ниже, на хоботок, которым клещ впивается в тело. В противном случае при вытягивании его может разорвать пополам, и хоботок останется в коже.

«Затем место обрабатывается салфеткой со спиртом — среди антисептиков он лучше всех удаляет кожную грязь и инфекцию. Накладывается стерильная повязка или пластырь», — добавил Ярошенко.

Далее наступает второй этап: клеща нужно отправить на исследование. После обращения к врачу он должен назначить лечение в зависимости от того, были ли привит укушенный от болезней, которые передают клещи.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские ученые обнаружили новый вид опасного клеща.