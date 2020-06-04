Российские ученые обнаружили новый вид опасного клеща

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Алиса Старжевская
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Он способен переносить вирусы клещевого энцефалита, боррелии, а также риккетсии, эрлихии, аноплазмы и бабезии.

Российские ученые обнаружили новый вид опасного клеща

Фото: ТАСС / Валерий Матыцин

Российские ученые обнаружили новый вид опасного клеща. Об этом сообщается в журнале Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири».

Данный вид образовался благодаря скрещиванию таежного клеща и клеща Павловского. Ученые высказали предположение, что эти два вида могли оказаться на одной территории, где и произошло скрещивание. Такие гибриды чаще всего встречаются в Новосибирской области. Туда клеща Павловского могли перенести птицы из Приморья.

Также не исключена вероятность, что в результате термических обработок таежный клещ вымер. И на его место пришел клещ Павловского. А потом популяции потерянного вида вновь восстановилась, что и привело к их скрещиванию.

По словам заведующей лаборатории молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины РАН Нины Тикуновой, встреча двух видов могла произойти на одном из животных. Таежный клещ обитает на диких животных — медведях, лосях, оленях, а клещ Павловского «специализируется» на маленьких грызунах, обитающих в парках рядом с человеком.

Ученые предупредили, что данный гибрид очень опасен. Он способен жить в условиях обоих родителей и переносить вирусы клещевого энцефалита, боррелии, а также риккетсии, эрлихии, аноплазмы и бабезии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почему в больницах РФ возник дефицит иммуноглобулина, применяемом при укусах клещей.

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