Как не нарваться на «маньяков» на сайте знакомств? Объясняет психиатр

В эпоху развития интернет-технологий знакомства в социальных сетях становятся все популярнее. Многие предпочитают переписываться в мессенджерах вместо того, чтобы налаживать новые контакты вживую. О том, каких опасностей следует избегать при переписке с незнакомцами и как не нарваться на «маньяка», в интервью 5-tv.ru рассказала психиатр, судебно-психиатрический эксперт и сексолог Анна Амбарцумян.

По ее словам, прежде всего, следует обратить внимание на анкету мужчины.

«Если он слишком много подчеркивает собственное величие, вас это должно насторожить. Большой объем анкеты означает, что он слишком сильно над ней старался, а старался, вероятнее всего, для того что бы произвести впечатление на свою потенциальную жертву», — пояснила психиатр.

Амбарцумян добавила, что также крайне важно обратить внимание на фотографии потенциального партнера. Они не должны быть сделаны со слишком близкого расстояния. Врач заключила, что за личностью того, чье фото занимает весь экран, скрывается «маньяк-тихушник, которого тоже следует опасаться».

Нельзя закрывать глаза и на нарушение этикета личной переписки.

«Если человек закидал вас десятком сообщений, пока вы отсутствовали, вас это тоже должно смутить, потому что на том конце личность нетерпеливая и, скорее всего, очень опасная. Также если он с ходу написал кучу-кучу сообщений о себе и кучу-кучу вопросов о вас, это тоже должно вас смутить», — отметила сексолог.

В то же время тех, кто делится в переписке интимными фотографиями, не следует сразу относить к маньякам, посоветовала Амбарцумян. По ее мнению, к такому поведению склонны жертвы насилия.

«Далеко не все, кто присылает интимные фотографии, маньяки. Чаще всего это люди, пережившие в детстве насилие сексуального характера, психологического, люди ущемленные и сильно травмированные», — рассказала психиатр.

Она добавила, что женщин должно насторожить предложение мужчины встретиться в безлюдном месте: за городом, на даче, в лесу. Общение с таким кавалером лучше тут же прекратить, чтобы позже не столкнуться с неприятностями.

«Никогда не рассказывайте о месте жительстве, вплоть до квартиры, пока не будете хорошо знакомы, не рассказывайте о режиме дня. Будьте сдержанными и закрытыми на первых порах», — рекомендовала специалист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Старшенбаум решила найти мужа на сайте знакомств.