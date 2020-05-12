Актриса не стала скрываться под вымышленной фамилией, поскольку хочет честных отношений.

Анна Старшенбаум решила найти мужа на сайте знакомств

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Желание отыскать спутника в жизни привело Анну Старшенбаум на сайт знакомств. Там актриса указала, что основной круг ее общения составляют коллеги по цеху, и она стремится его расширить, чтобы иметь свободу выбора. 31-летняя звезда отечественного кино утверждает, что после трех лет, проведенных в разводе, устала быть одной. Ее знакомые и поклонники приняли поступок Анны за розыгрыш или подготовку для новой роли. Свои искренние намерения она подтвердила в интервью «Экспресс газете».

«Нет, не розыгрыш. Правда. Хочу найти мужа. Где еще искать в наше время? За артиста замуж не хочу. Хотя, все, конечно, возможно, но лучше, если человек будет серьезный. К примеру, ученый», — сказала актриса.

Отец Анны, известный психолог Геннадий Старшенбаум, в свое время посоветовал ей в качестве лекарства от одиночества больше общаться с новыми интересными людьми. Дочь вняла совету папы и обратилась к помощи интернета. На сайте знакомств Старшенбаум зарегистрировалась под своей настоящей фамилией, поскольку хочет построить изначально честные отношения без игр и притворства.

За ее спиной скандальный роман с актером Владимиром Яглычем, которого она увела у Светланы Ходченковой. За ним последовал брак со звездой сериала «Диверсант» Алексеем Бардуковым. Пара развелась после восьми лет брака.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы психолога о том, как найти свою любовь в интернете и не нарваться на мошенников.

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