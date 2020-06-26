Как в Госдуме предложили решить проблему нехватки детских садов?

Решить проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях поможет денежная компенсация для родителей. Такую инициативу сейчас обсуждают в Госдуме.

Ее суть сводится к тому, чтобы дать семьям возможность самим выбирать: водить ребенка в детский сад или получать ежемесячную выплату от государства в размере минимальной оплаты труда. В среднем это 12 тысяч рублей.

У инициативы уже нашлись как сторонники, так и противники. Мнения выслушал Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили защитить права антипрививочников с помощью штрафов.