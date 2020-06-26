В Госдуме предложили защитить права антипрививочников с помощью штрафов

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Алиса Старжевская
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За отказ принимать ребенка в школу или детский сад без прививок предлагают привлекать к ответственности.

В Госдуме предложили защитить права антипрививочников с помощью штрафов

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

В Госдуме предложили штрафовать должностных лиц и организации за нарушение прав родителей в размере от 30 до 100 тысяч рублей. В частности, предлагается привлекать к ответственности за отказ принимать ребенка в детсад или образовательное учреждение без прививок, сообщают «Известия».

Депутаты уже отправили министру юстиции соответствующие поправки в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Отмечается, что на данный момент нет возможности привлечь чиновников за нарушение прав родителей. Поэтому в Госдуме предлагают штрафовать должностных лиц на 10-30 тысяч рублей, а юридических — на 50-100 тысяч рублей.

Как пояснили в Национальном родительском комитете, данная инициатива поможет защитить права антипрививочников. Вместе с тем по мнению экспертов, проблема недоверия к вакцинации гораздо шире и не должна решаться на уровне школ и детских садов.

Ранее 5-tv.ru писал, что поликлиники в Петербурге начали работать в обычном графике.

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