Высота столба пепла вулкана Эбеко превысила 3 километра — видео

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По словам специалистов, перелеты в этом районе сейчас крайне опасны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Semar; 5-tv.ru

Этим утром вулкан Эбеко на острове Парамушир дважды выбросил столб пепла. Серый шлейф распространился на несколько километров к юго-востоку и может накрыть аэропорт Северо-Курильска.

Был установлен оранжевый — предпоследний код опасности для самолетов. Пилотам рекомендуют менять маршрут. В самом Северо-Курильске последствия пока не ощутили, но сейсмологи предупреждают: в ближайшее время может начаться извержение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии.

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