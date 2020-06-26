Этим утром вулкан Эбеко на острове Парамушир дважды выбросил столб пепла. Серый шлейф распространился на несколько километров к юго-востоку и может накрыть аэропорт Северо-Курильска.

Был установлен оранжевый — предпоследний код опасности для самолетов. Пилотам рекомендуют менять маршрут. В самом Северо-Курильске последствия пока не ощутили, но сейсмологи предупреждают: в ближайшее время может начаться извержение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии.