Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

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Василий Заика
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Американские ученые пристально следят за геологическими процессами в районе на западе страны.

Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии

Фото: Twitter @nochedevolcanes

Вулкан, спавший 13 тысяч лет, просыпается в Германии. Как сообщает научный журнал Geophysical, американские геологи отмечают повышенную активность в районе плато Айфель на западе страны.

Ученые утверждают, что ежегодно земля над подземными вулканами в мире поднимается ориентировочно на один миллиметр. Тем не менее, на плато в Германии этот процесс происходит намного быстрее.

Twitter @nochedevolcanes

Подземное аномальное движения в районе Айфеля указывает на стремительные подъемы вулканической магмы к поверхности. Несмотря на то, что извержение в обозримом будущем вряд ли предвидится, специалисты намерены пристально отслеживать ситуацию.

Отмечается, что вулкан в регионе Айфель в последний раз извергался 13 тысяч лет назад. После катаклизма на месте была образована масштабная «мертвая зона». Древние племена первобытных людей на долгое время утратили всяческие связи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вулкан Эбеко засыпал толстым слоем пепла город Северо-Курильск.

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