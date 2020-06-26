Данные миллионов пользователей Telegram «утекли» в сеть
В руководстве мессенджера уверяют, что большая часть информации уже устарела.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Valentin Wolf; 5-tv.ru
В открытом доступе оказались сразу две крупных базы личных данных пользователей. Утечку обнаружили в мессенджере Telegram и на портале поиска работы.
Это как минимум 12 миллионов человек. В руководстве Telegram уверяют — большая часть просочившихся в сеть данных уже устарела, ранее эти файлы уже появлялись в интернете.
Их собрали на основе анализа профилей соцсетей, и они якобы не представляют угрозы для пользователей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дуров прокомментировал снятие блокировки с Telegram.
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