Создатель Telegram павел Дуров в своем официальном канале прокомментировал новость о том, что 18 июня Роскомнадзор снял ограничения с мессенджера. Решение было принято по согласованию с представителями Генпрокуратуры после заявления создателя Telegram Павла Дурова о стремлении активно противодействовать терроризму и пресекать любые попытки экстремистов воздействовать на аудиторию посредством мессенджера.

«Отличная новость — Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением — и надеюсь, что оно долгосрочно», — написал Павел Дуров.

Создатель мессенджера отметил, что после разблокировки должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории страны. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram. Это в свою очередь приведет к росту числа участников каналов и чатов.

«При этом в плане сохранности личных данных изменений нет — право на конфиденциальность и тайну личной переписки остаются фундаментальным принципом Telegram во всех странах», — уверил Дуров.

Также он добавил, что разблокировка мессенджера станет позитивным сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов.

«Подобные действия российских властей в этом и других направлениях внушают оптимизм. Надеюсь, что положительный тренд будет сохранен, и Россия сможет реализовать свой потенциал в цифровой сфере», — заключил создатель Telegram.

Официальный запрет на использование данного мессенджера был наложен по постановлению Таганского районного суда Москвы в апреле 2018 года. Данное решение было обусловлено отказом владельцев предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи дешифрования сообщений. По закону это — необходимость, обусловленная обеспечением безопасности граждан на всех уровнях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров пригрозил владельца Facebook судом за публикацию мошеннических объявлений от его имени.