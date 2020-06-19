«Отличная новость» — Дуров прокомментировал снятие блокировки с Telegram
Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера Telegram. Официальное заявление было опубликовано на сайте ведомства.
Фото: Instagram @durov
Создатель Telegram павел Дуров в своем официальном канале прокомментировал новость о том, что 18 июня Роскомнадзор снял ограничения с мессенджера. Решение было принято по согласованию с представителями Генпрокуратуры после заявления создателя Telegram Павла Дурова о стремлении активно противодействовать терроризму и пресекать любые попытки экстремистов воздействовать на аудиторию посредством мессенджера.
Создатель мессенджера отметил, что после разблокировки должна вырасти стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram на территории страны. Также станут доступны без VPN прямые веб-ссылки на каналы и сервисы Telegram. Это в свою очередь приведет к росту числа участников каналов и чатов.
Также он добавил, что разблокировка мессенджера станет позитивным сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов.
Официальный запрет на использование данного мессенджера был наложен по постановлению Таганского районного суда Москвы в апреле 2018 года. Данное решение было обусловлено отказом владельцев предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи дешифрования сообщений. По закону это — необходимость, обусловленная обеспечением безопасности граждан на всех уровнях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров пригрозил владельца Facebook судом за публикацию мошеннических объявлений от его имени.
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