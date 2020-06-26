Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса?

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Алиса Старжевская
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Минобороны РФ раскрыло подробности состояния испытуемых.

Как чувствуют себя добровольцы после вакцинации от коронавируса?

Фото: www.globallookpress.com / Cadu Rolim

В Минобороны РФ рассказали о самочувствии первой и второй группы добровольцев после введения вакцины от COVID-19.

Как пишут «Известия», состояние испытуемых хорошее, без каких-либо серьезных осложнений или побочных реакций. Все участники эксперимента продолжают находиться под наблюдением врачей госпиталя имени Бурденко.

«По результатам осмотра добровольцев и мониторинга лабораторных показателей, каких-либо осложнений или побочных реакций не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — заявил врач анестезиолог-реаниматолог Олег Чихляев.

Специалисты продолжают вести комплексные исследования для изучения реакции иммунитета на сыворотку.

Ранее Минздрав РФ рассказывал о двух формах российской вакцины против коронавируса. Оба препарата были разработаны Минобороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Исследования проводятся в Москве. Одну вакцину в форме раствора для внутримышечного введения изучают в военном госпитале имени Бурденко, другую — в виде порошка для приготовления раствора для введения внутримышечно исследуют в Сеченовском университете.

Ранее 5-tv.ru писал, что 18 июня вакцина от COVID-19 была опробована на первых 18 добровольцах, которые должны оставаться под наблюдением врачей в течение 28 дней.

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