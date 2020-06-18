В Сеченовском университете ввели вакцину от COVID-19 первым 18 добровольцам

Минздрав РФ начал испытания на добровольцах опытной вакцины от коронавируса нового типа разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Как сообщили в пресс-службе ведомства, препарат введен 18 из 38 отобранных добровольцев. Остальным вакцину, по плану, должны ввести на следующей неделе.

На время эксперимента пациенты, среди которых мужчины и женщины от 18 до 65 лет из разных городов России, помещены в стационар Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета. Там они будут находиться в изоляции под наблюдением врачей 28 дней. В лечебном учреждении сообщили, что пока все добровольцы чувствуют себя хорошо.

Ожидается, что итоги тестирования будут подведены к августу. После чего Минздрав примет решение о возможности применения препарата для вакцинации населения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о подготовке к клиническим испытаниям отечественной вакцины от COVID-19 в России.